De band DeWolff is de Nederlandse ambassadeur van Record Store Day 2020. De driemansformatie zal op 18 april optredens geven in verschillende onafhankelijke platenzaken in Nederland en stelt gratis een gelimiteerde vinyl single beschikbaar.

De eerste vijfduizend personen die tijdens Record Store Day een aankoop doen in een van de deelnemende platenzaken krijgen daarbij gratis een speciale single met de nummers Made It To 27 en Nothing's Changing. De gelimiteerde plaat heeft het afwijkende 10 inch-formaat (in plaats van 7 inch) omdat daarmee volgens de organisatoren het geluid beter tot recht komt.

De Limburgse Bluesrockband DeWolff werd opgericht in 2007 en won in 2019 een Edison in de categorie beste rockact. Al haar albums bracht de band ook uit op vinyl.

Record Store Day is overgewaaid uit de Verenigde Staten en inmiddels een begrip in Europa en Azië. Ieder jaar zijn in de deelnemende platenzaken gratis optredens en andere evenementen bij te wonen.