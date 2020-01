De populaire K-popband BTS geeft op 8 juli een optreden in De Kuip in Rotterdam. Dit meldt De Kuip dinsdagavond.

BTS Map of the Soul Tour wordt de grootste Europese tour van BTS, staat op de website. Wanneer de voorverkoop start, is nog niet bekend.



Eerder deze maand kondigde de popgroep een nieuw album aan: Map of the Soul: 7. Deze verschijnt op 21 februari. De Zuid-Koreaanse band werd in 2013 opgericht in Seoel en bestaat uit zeven leden. Inmiddels heeft de band wereldwijd succes.

Het tijdschrift TIME verkoos de leden van de band samen tot een van de honderd invloedrijkste personen van 2019.