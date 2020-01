Adje Vandenberg (65) blaast zijn hardrockformatie Vandenberg nieuw leven in. De gitarist die in 1983 een wereldhit scoorde met het door hemzelf geschreven nummer Burning Heart heeft in de Verenigde Staten een album opgenomen. Daarvoor verzamelde hij nieuwe bandleden om zich heen waarmee hij ook op wereldtournee wil gaan. Dat bevestigt het management van Vandenberg dinsdag aan NU.nl.

Het nieuwe album nam Vandenberg in Los Angeles op met producer Bob Marlette die ook samenwerkt met Black Sabbath en Alice Cooper. De releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Naast Adje Vandenberg als gitarist bestaat de nieuwe formatie uit Ronnie Romero (zang), Rudy Sarzo (basgitaar), Brian Tichy (drums), Koen Herfst (drums) en Randy van der Elsen (basgitaar).

Adje Vandenberg nam met de door hem opgerichte band Vandenberg tussen 1981 en 1987 eerder al drie albums op. De single Burning Heart, met zang van Bert Heerink, gooide internationaal hoge ogen en behaalde in de Verenigde Staten zelfs de negenendertigste positie in de Billboard Hot 100. Ook in veel andere landen werd het nummer een hit. In Nederland stond Burning Heart acht weken in de Top 40 en behaalde daar als hoogste positie de negentiende plaats. In de Top 2000 van NPO Radio 2 stond het nummer in 2019 op plek 1176.

In 1987 maakte Adje Vandenberg de overstap naar Whitesnake. Daarna speelde hij nog bij Manic Eden. In 2014 richtte hij de formatie Moonkings op waarmee hij vooral op blues gestoelde hardrock maakte. Nu keert hij met Vandenberg qua geluid terug naar zijn roots in de vorm van meer klassieke hardrock.