Alicia Keys, Lionel Richie en Diana Ross treden in juli op tijdens de 45e editie van North Sea Jazz in Rotterdam Ahoy. Het festival wordt op 9 juli geopend met een concert van zanger John Legend.

Ross, die op zaterdag 11 juli te zien is, maakte onlangs al bekend dat ze op het Britse festival Glastonbury gaat optreden. De zangeres trad in 2009 voor het laatst in Nederland op, toen ze de hoofdact van Symphonica in Rosso was.

Keys, die voor de zondag staat geboekt, kondigde onlangs een wereldtournee zonder concert op Nederlandse bodem aan. Haar optreden tijdens North Sea Jazz is onderdeel van haar tournee ALICIA ter ere van het gelijknamige album dat op 20 maart verschijnt.

North Sea Jazz vindt plaats van 10 tot en met 12 juli. Ook Gregory Porter, Michael Kiwanuka en Joe Bonamassa treden op. De kaartverkoop voor de dagkaarten en het concert van John Legend begint op 1 februari.