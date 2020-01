Justin Bieber brengt zijn nieuwe album op Valentijnsdag uit. De zanger maakt via sociale media bekend dat de plaat Changes heet.

Changes is de opvolger van het in 2015 verschenen Purpose, waar hits als Sorry, What Do You Mean en Love Yourself op staan.

De zanger annuleerde in 2017 het laatste gedeelte van zijn tour en verdween uit de publiciteit. Hij maakte onlangs bekend dat hij de ziekte van Lyme en de ziekte van Pfeiffer had.

Bieber keerde begin januari terug met de nieuwe single Yummy. Het lied behaalde de tweede plek in de Amerikaanse hitlijst. Naast het album brengt Bieber ook het nieuwe liedje Get Me, een duet met zangeres Kehlani, uit.

De 25-jarige popster maakte in de afgelopen maanden ook een documentaire over zijn leven. De reeks Justin Bieber: Seasons verschijnt in delen op YouTube. De eerste vier afleveringen zijn nu te bekijken.