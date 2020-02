Mika denkt dat hij de vrijbrief die hij in zijn carrière heeft gekregen, te danken heeft aan de hits waarmee zijn carrière begon. De zanger die in 2007 groots doorbrak met de nummers Grace Kelly en Relax, Take It Easy vertelt aan NU.nl dat hij zonder die liedjes nu niet overal zou kunnen optreden.

Zijn debuutalbum Life in Cartoon Motion leverde hem een vijftal hitsingles op. "Ik heb er een vrijbrief aan te danken, want ik kan nu precies doen wat ik wil", stelt Mika. "Dankzij die successen heb ik nu geen radiohits nodig om met mijn niche alternatieve popmuziek over de hele wereld te spelen."

De zanger is momenteel bezig met een Europese tour, waarmee hij op 10, 12 en 13 februari in TivoliVredenburg in Utrecht staat. Hij koos bewust niet voor een grotere zaal en één show. "Ik ben niet heel aanwezig geweest in Nederland en wil graag de persoonlijke connectie met mijn publiek hier weer vinden. Die kans is groter in een intiemere setting."

Mika kan zich zijn eerste optreden op Nederlandse bodem nog wel herinneren. "Het was in een club in Amsterdam (Bitterzoet, red.). Ik weet nog goed dat het publiek een goed gevoel voor humor had. Een beetje een zwart gevoel voor humor wel. Dat merk je vooral als je voor kleine zalen staat."

195 Mika - Grace Kelly

'Men vergat dat ik mijn liedjes gewoon in mijn slaapkamer schreef'

Hoewel Mika veel te danken heeft aan de vliegende start van zijn carrière, stelt hij dat er ook misvattingen waren over de artiest. "Men vergeet snel dat ik gewoon ben begonnen als singer-songwriter die liedjes schrijft in zijn woon- en slaapkamer, omdat er gelijk zo veel commerciële activiteit om me heen was. Als je muziek zo succesvol wordt, raakt dat element ondergesneeuwd."

"Ik heb in mijn twaalfjarige carrière altijd het idee verdedigd dat mijn albums een persoonlijke reflectie zijn van hoe ik naar het leven kijk op dat moment", aldus de 36-jarige zanger.

De druk om hits te blijven scoren heeft de singer-songwriter nooit gevoeld. "Ik heb daar nooit een flying fuck om gegeven. Je moet persoonlijke muziek altijd maken omdat je dat wil en niet omdat iemand iets van je verwacht."

'Ik haat het politieke spelletje rondom schrijven voor popsterren'

Moe van het spelen van zijn grootste successen wordt hij echter nooit. "De hits en het nieuwere werk (Mika bracht eind 2019 de plaat My Name Is Michael Holbrook uit, red.) vullen elkaar goed aan. Ik vind het heel belangrijk om een samenhangend verhaal te brengen op het podium. Dat houdt het voor mij ook inspirerend en uitdagend."

Mika heeft veel plannen voor de toekomst. "Ik wil als liedjesschrijver en producer heel graag een album voor een beginnende artiest maken. Dat lijkt me fantastisch om te doen. Ik wil niet meer liedjes bij bekende popsterren pitchen. Ik heb dat een tijdje gedaan, maar dan belanden die liedjes uiteindelijk niet op het album en ik haatte het politieke spelletje eromheen."

Met zijn eigen muziek wil hij zich meer richten op ep's, zodat zijn fans niet zo lang hoeven te wachten op nieuw materiaal. "Dan duurt het niet steeds drie of vier jaar tot ik weer iets nieuws kan laten horen."

Daarnaast hoopt hij een eigen muziektheaterstuk te maken en zijn designerstudio te blijven uitbreiden. "Ik wil vooral gewoon dingen blijven maken. Dat is niet alleen de sleutel tot overleven in deze industrie, maar ook tot gelukkig overleven."