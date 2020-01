De achttienjarige artiest Billie Eilish heeft maandagochtend (Nederlandse tijd) vijf prijzen in ontvangst mogen nemen tijdens de 62ste uitreiking van de Grammy Awards.

De zangeres ontving onder meer de prijzen voor muziekopname van het jaar voor het nummer Bad guy, album van het jaar voor When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en beste nieuwe artiest. Deze behoren tot de belangrijkste Grammy-prijzen die een artiest kan winnen.

Eilish sleepte samen met de artiesten Lizzo en Lil Nas X de meeste nominaties in ontvangst. Eilish werd zes keer genomineerd, Lizzo acht keer en Lil Nas X zes keer.

De enige nominatie die Eilish niet won, was die voor beste solo popvertolking. De Grammy ging in die categorie naar Lizzo.

Lizzo won uiteindelijk drie prijzen en Lil Nas X won er twee. De broer van Eilish, Finneas O'Connell, kreeg de prijs voor beste producer van een niet-klassiek album.

De rapper Nipsey Hussle won postuum twee Grammy's, voor beste rap performance en beste rap-/liedvertolking. De rapper werd in maart 2019 doodgeschoten op de stoep voor zijn kledingzaak Marathon Clothing in Los Angeles. Hij was 33 jaar oud.

Veel Grammy's eerder op de dag al uitgereikt

Hoewel de grote uitzending van de Grammy's pas om 2.00 uur (Nederlandse tijd) begon, waren er in de uren daarvoor al prijzen uitgedeeld. Dit vanwege het feit dat er 84 categorieën zijn. Onder meer het Nederlandse Metropole Orkest kreeg een prijs.

Voor de show begon ging de prijs voor beste audiotechnici bijvoorbeeld naar de technici van Eilish haar album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Tijdens de uitreikingsceremonie trad onder meer Aerosmith op samen met Run DMC. Ook artiesten als Bonnie Raitt, Ariana Grande, Camilla Cabello en Demi Lovato stonden op het podium. Presentatrice en zangeres Alicia Keys droeg de avond op aan de overleden basketballegende Kobe Bryant. Bryant kwam zondag om het leven bij een helikoptercrash.