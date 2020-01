Het Metropole Orkest heeft zondagavond een Grammy Award gewonnen voor het nummer All Night Long van het album Djesse Vol. 1 met de Britse multi-instrumentalist Jacob Collier en a-capellagroep Take 6. Het orkest voor lichte muziek won de prijs in de categorie beste arrangementen.

Het Metropole Orkest is in zijn bestaan in totaal twintig keer genomineerd voor een Grammy Award. Zondag is het de vierde keer dat het orkest een Grammy wint.

Artistiek directeur Jan Geert Vierkant van het Metropole Orkest is trots op de winst van het orkest onder leiding van dirigent Jules Buckley. "Het is een erkenning van de impact die wij internationaal hebben en een bevestiging van onze positie als wereldwijd ambassadeur van de Nederlandse culturele sector. Het bewijst dat topmusici als Jacob Collier zien dat het Metropole Orkest uniek is en gekoesterd moet worden", aldus Vierkant.

Sinds de oprichting in 1945 werkte het orkest mee aan ruim 150 albums en schreef duizenden arrangementen. Er waren samenwerkingen met onder anderen Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Pat Metheny en Bono.