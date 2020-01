Zanger Ne-Yo vindt dat zijn Grammy's aan glans hebben verloren. Dat zegt hij na de aantijging van Grammy-directeur Deborah Dugan dat bij de toewijzing van de prijzen wordt gesjoemeld. De drievoudig Grammy-winnaar zegt zondag in gesprek met TMZ dat hij niet verbaasd zou zijn als Dugans beschuldiging op waarheid blijkt te berusten.

"Ik zou niet verbaasd zijn als de geruchten waar zijn, want in het muziekwereldje zijn veel dingen schimmig", aldus de veertigjarige Amerikaan. "Tegelijkertijd verliezen mijn Grammy's hierdoor aan glans."

"Ik zou wensen dat ik heb gewonnen vanwege mijn muzikale kwaliteiten en niet omdat de prijs vanwege afwegingen door hoge functionarissen naar mij zou moeten gaan", gaat Ne-Yo verder."Het moet erom draaien dat de stemmende muziekprofessionals de doorslag geven."

De vanwege wangedrag met verlof gestuurde Grammy-directeur Deborah Dugan diende in januari een formele klacht in over de stemmingsprocedure voor de muziekprijzen. Volgens haar baseert het Grammy-comité het toewijzen van Grammy's op persoonlijke en zakelijke relaties.