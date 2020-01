De Dolly Dots blazen hun carrière nieuw leven in en gaan op reünietour, zo werd woensdag bekend. De band, opgericht in 1979, is de bekendste meidengroep die Nederland ooit heeft gehad. NU.nl maakt een profielschets van deze succesvolle act.

De Dolly Dots worden in 1978 geformeerd naar het idee van muzikanten Peter van Asten en Richard de Bois. Ze vragen Angéla Kramers als eerste en later komen ook danseressen Esther Oosterbeek, Patty Zomer en Anita Heilker bij de groep.

Geen van hen heeft zangervaring, maar het muzikantenduo kent de getalenteerde Angela Groothuizen, die op dat moment zingt in de rockgroep Howling Hurricanes.

Groothuizen twijfelt of haar imago past bij de groep en stelt daarom voor om Ria Brieffies aan de Dolly Dots toe te voegen, die op dat moment zingt in popgroep The Vips. De zes blijken een grote chemie te hebben en Groothuizen besluit toch bij de groep te blijven. Muzikant De Bois bedenkt de naam Dolly Dots door een droom die hij had.

316 Dolly Dots - Love Me Just a Little Bit More

John de Mol managet de groep

De band behaalt snel enorme successen met liedjes als Boys en Love Me Just a Little Bit More. Dat laatste nummer bereikt in 1984 als hoogste notering de tweede plaats in de Single Top 100 (later de Mega Top 50). Radio wordt een grote hit in het buitenland, in Japan bereikt de single de platinastatus.

In 1983 krijgt de groep zelfs een eigen televisieserie bij de TROS, geproduceerd door hun destijds manager John de Mol. Het is eigenlijk de bedoeling om de groep Luv (met Patty Brard) een eigen serie te geven, maar de groep valt nog voor de opnames uiteen.

In Dolly Dots spelen de leden zichzelf, maar de verhalen worden bedacht. Er zijn (gast)rolletjes voor onder anderen Derek de Lint en André Hazes.

Heilker verlaat de groep in 1985 vanwege haar moederschap en trekt zich vervolgens terug uit de publiciteit. Daarna volgt een tijdperk met een nieuw geluid, dankzij de samenwerking met producersduo Fluitsma & Van Tijn.

De Dolly Dots bij de aankondiging van hun reünietour. (Beeld: BrunoPress)

Na serie volgt de film

Drie jaar later beleven de 'Dots' zelfs hun debuut op het witte doek met de film Dutch Treat. De film werd geen doorslaand succes waarna de Dolly Dots nog van zich laten horen met hun laatste single What a Night, geproduceerd door Stock, Aitken & Waterman.

De groep gaat in 1988 wegens teruglopend succes uit elkaar. In oktober van dat jaar geven ze een afscheidsconcert in discotheek Escape in Amsterdam.

Niet elk groepslid neemt direct afscheid van de muziekwereld: Brieffies neemt daarna nog een plaat op met Glen Medeiros, terwijl Groothuizen bij de band Angela & The Rude gaat zingen.

In 1998 is er, tien jaar na het afscheid, een korte reünie met een optreden in het programma Laat de Leeuw van Paul de Leeuw in het kader van de promotie van het verzamelalbum The Collection.

Na jaren van afwezigheid keren de Dolly Dots in 2007 even terug. Ze staan drie dagen in een uitverkocht Rotterdam Ahoy nadat ze eerder al succesvol optreden bij de Vrienden van Amstel. In 2008 treden de vrouwen opnieuw op met de Goodbye for Now-tour. Oosterbeek wordt in dat jaar getroffen door een hersenbloeding, maar herstelt daar goed van.

Brieffies overlijdt op 29 juli 2009 op 52-jarige leeftijd aan longkanker. De vijf overige Dolly Dots plaatsen een rouwadvertentie met daarin de tekst: "Zes meisjes - Zes vrouwen - Zusjes voor altijd." Ook schrijven ze: "Ria was niet alleen een mede-Dolly Dot, maar vooral een geweldige, mooie vriendin."

In 2016 maken de Dots een kleine terugkeer als gastartiest bij De Toppers.

182 Dolly Dots - Hela-di-ladi-lo • TopPop

Groothuizen is bekendste 'ex-Dot'

Groothuizen is anno 2020 de bekendste Dolly Dot. Ze is nog steeds actief als zangeres, maar maakt ook carrière als presentatrice van programma's als De Uitdaging, X-Factor en momenteel Five Days Inside. Daarnaast maakte ze deel uit van de theatergroep Purper en stond ze ook solo op het podium. Kramers is het enige lid dat uit de publiciteit treedt na het eind van de groep; zij is tegenwoordig werkzaam als yogalerares.

Zomer maakt na haar Dolly Dots-tijd carrière als styliste. Oosterbeek werkt als visagiste. Heilker verzorgt als stemactrice de stem van onder meer Donald Duck en deed in 2019 mee aan Expeditie Robinson, waarin ze als eerste afviel.