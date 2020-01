Billie Eilish is maandag met vijf prijzen de grote winnaar geworden van de jaarlijkse Grammy Awards. Hieronder een overzicht van de winnaars van de belangrijkste categorieën van de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen.

Muziekopname van het jaar

Bad Guy - Billie Eilish

Hey, Ma - Bon Iver

7 Rings - Ariana Grande

Hard Place - H.E.R.

Talk - Khalid

Old Town Road - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Truth Hurts - Lizzo

Sunflower - Post Malone & Swae Lee

Album van het jaar

I, I - Bon Iver

Norman Fucking Rockwell! - Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

Thank U, Next - Ariana Grande

I Used To Know Her - H.E.R.

7 - Lil Nas X

Cuz I Love You - Lizzo

Muzieknummer van het jaar

Always Remember Us This Way - Lady Gaga

Bad Guy - Billie Eilish

Bring My Flowers Now - Tanya Tucker

Hard Place - H.E.R.

Lover - Taylor Swift

Norman Fucking Rockwell! - Lana Del Rey

Someone You Loved - Lewis Capaldi

Truth Hurts - Lizzo

Beste nieuwe artiest

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

Beste solovertolking pop

Spirit - Beyoncé

Bad Guy - Billie Eilish

7 Rings - Ariana Grande

Truth Hurts - Lizzo

You Need To Calm Down - Taylor Swift

Beste vertolking rap

Middle Child - J. Cole

Suge - DaBaby

Down Bad - Dreamville featuring J.I.D, Bas, J. Cole, EARTHGANG & Young Nudy

Racks in the Middle - Nipsey Hussle Featuring Roddy Ricch & Hit-Boy

Clout - Offset Featuring Cardi B

Uitreiking

De 62e uitreiking van de Grammy Awards vond plaats op zondag 26 januari 2020 in het Staples Center in Los Angeles. Er werden prijzen uitgereikt in 84 verschillende categorieën. De uitreiking werd aan elkaar gepraat door Alicia Keys.