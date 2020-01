Operazanger Franz Mazura is donderdag op 95-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Edingen-Neckarhausen, meldt de Duitse krant Mannheimer Morgen.

Mazura had een uitzonderlijk lange carrière als operazanger. Hij debuteerde in 1949 als bas, in het Staatstheater van Kassel. Later zong hij vooral bariton, in opera's van onder anderen Mozart, Puccini en Wagner.

In april 2019, vlak voor zijn 95e verjaardag, trad hij voor de laatste keer op: hij zong de rol van meester Hans Schwarz in Wagner's opera Die Meistersinger von Nürnberg, in de Staatsopera van Berlijn.

Mazura stond erom bekend dat hij vaak de rol van slechterik vervulde. Twee keer werd een opname van een opera waar hij in meezong bekroond met een Grammy: de opera Lulu in 1980 en de opera Moses en Aron in 1985.