Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Glen Faria - Hoe Weet Je Dat

Voor het eerst in vijf jaar heeft Glen Faria, die onder meer het nummer Duurt Te Lang schreef dat succesvol gecoverd werd door Davina Michelle, weer nieuwe muziek uitgebracht. Hoe Weet Je Dat is het eerste nummer van het album dat later dit jaar zal verschijnen en de single is opgedragen aan stichting Het Vergeten Kind. In de clip is een van die kinderen te zien, die op jonge leeftijd uit huis is geplaatst.

Beluister het nummer hier

Eefje de Visser - De Parade

Deze week verschijnt Bitterzoet, het nieuwe album van Eefje de Visser. De Nederlandse woont tegenwoordig in Vlaanderen en nam haar nieuwe cd op in haar eigen appartement. Ze maakte de plaat samen met haar vriend, de Vlaamse muzikant en producer Pieterjan Coppejans. Volgens de zangeres "een pittige relatietest", zei ze in De Telegraaf.

Beluister het nummer hier

MEROL - Slippertje

De zangeres, bekend om haar gewaagde teksten, liet zich voor haar nieuwe single inspireren door het schilderij Mars en Venus betrapt door Vulcanus van Joachim Wtewael uit 1601, dat hangt in het Haagse Mauritshuis. Op het werk is te zien dat Venus vreemdgaat met Mars en dat haar slippers naast het bed liggen. "Ik lig opeens met Mars in bed, wat doe ik nou? Ik maak een slippertje", zingt MEROL.

Beluister het nummer hier

Kygo, Avicii en Sandro Cavazza - Forever Yours

Tijdens een roadtrip die het drietal Kygo, Avicii en Sandro Cavazza in 2016 maakte, ontstond een eerste versie van Forever Yours. Het liedje werd nooit afgemaakt - Avicii overleed in 2018. Zijn goede vrienden Kygo en Cavazza besloten om het nummer af te ronden en uit te brengen in de vorm van een eerbetoon aan de overleden Zweedse dj. Tijdens het Avicii-tributeconcert in december speelden Kygo en Cavazza het nummer al, vrijdag is het officieel uitgebracht.

Beluister het nummer hier

Pearl Jam - Dance Of The Clairvoyants

Na zeven jaar brengt Pearl Jam weer een nieuw album uit en Dance Of The Clairvoyants is hiervan het eerste voorproefje. Het nieuwe album gaat Gigaton heten en komt op 27 maart uit. Het is het elfde album dat de band uitbrengt. Tijdens hun concert op 22 juli 2020 zal de band ongetwijfeld ook hun nieuwe single spelen.

Beluister het nummer hier

Racoon - Het is al laat toch

Voor het eerst brengt de Zeeuwse band een Nederlandstalige album uit. Hun eerste single Het is al laat toch speelde Racoon deze week al in De Wereld Draait Door. "Door Oceaan (het soundtracklied van de film Alles is familie dat een grote hit voor de band werd, red.), heel veel live te spelen, en later als huisband bij De Wereld Draait Door te mogen optreden, heb ik me het zingen in mijn moedertaal eigen gemaakt", stelde zanger Bart van der Weide.

Beluister het nummer hier