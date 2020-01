Alle genomineerden voor de Oscar in de categorie beste originele lied (Elton John, Idina Menzel, Randy Newman, Cynthia Erivo en Chrissy Metz) zullen op 10 februari tijdens de uitreiking van de filmprijzen optreden, maakte organisator the Academy of Motion Picture Arts donderdag bekend.

Elton John zal het nummer (Im Gonna) Love me Again zingen, uit de biografische film over zijn leven Rocketman.

Randy Newman zal I can't let you throw yourself away ten gehore brengen. Het lied is afkomstig uit de film Toy Story 4. Het is de twintigste keer dat Newman voor een Oscar genomineerd is. Voor zijn muziek in Toy Story 3 en Monsters, Inc kreeg hij de filmprijs al eens uitgereikt.

Chrissy Metz zingt I'm standing with you, uit de film Breakthrough en Idina Menzel zal het titelnummer van Frozen 2, Into the Unknown zingen.

Daarnaast zal Cynthia Erivo Stand Up zingen. Het nummer komt uit de film Harriet, over de Afro-Amerikaanse activiste Harriet Tubman.