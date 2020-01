Aerosmith-drummer Joey Kramer heeft de rechtszaak die hij tegen zijn mede-bandleden had aangespannen woensdag verloren. Kramer wilde na een tijdje afwezigheid terugkeren in de band, maar kampte volgens de rest van de band nog met te veel mentale en fysieke problemen. Dat meldt Deadline.

Inzet van Kramer (69) was om zondag met Aerosmith weer op het podium te staan tijdens het optreden bij de uitreiking van de Grammy Awards. De rechter stelde de band echter in het gelijk.

Kramer speelt al vijftig jaar in de band en liep in het voorjaar een blessure op. Toen hij zich in september weer beter meldde, wilde de band dat hij auditie zou doen om te zien of hij zijn oude niveau terug had, Daar raakte de drummer zo gestrest van, dat hij in het ziekenhuis belandde.

Onlangs liet Kramer weten komend weekeinde zijn rentree te willen maken, maar Aerosmith stelde zich op het standpunt dat het te kort dag was voor een nieuwe auditie en eventuele gedegen voorbereiding op het optreden bij de Grammy Awards. Kramer besloot daarop de band aan te klagen met contractbreuk als argument omdat hij niet in de gelegenheid werd gesteld om zijn werk te doen.