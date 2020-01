Racoon werkt aan een Nederlandstalig album dat in het najaar van 2020 moet verschijnen. Het wordt het eerste niet-Engelstalige album van de band.

"Door Oceaan (het soundtracklied van de film Alles is familie dat een grote hit voor de band werd, red.), heel veel live te spelen, en later als huisband bij De Wereld Draait Door te mogen optreden, heb ik me het zingen in mijn moedertaal eigen gemaakt", stelt zanger Bart van der Weide.

In De Wereld Draait Door brengt de band de nieuwe single Het Is Al Laat Toch voor het eerst ten gehore. Ook werd er een clubtour aangekondigd, die de band langs zalen in Groningen, Utrecht en Eindhoven voert.

Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe album van Racoon precies zal verschijnen. Naast Oceaan, scoorde de band ook grote hits met singles als Love You More, No Mercy en Laugh About It.