Hayley Williams, de zangeres van Paramore, brengt op 8 mei haar eerste soloalbum uit. Op Instagram maakt ze bekend dat de plaat Petals for Armor heet.

Williams opende een nieuwe Instagram-pagina om haar album onder de aandacht te brengen. Woensdag verschijnt ook de eerste single van de plaat, die Simmer heet. Hoewel Williams de plaat onder haar eigen naam uitbrengt, werkte ze voor het nieuwe lied wel samen met Paramore-leden Taylor York en Joey Howard.

Williams is vooral bekend als zangeres van de in 2004 opgerichte band Paramore. De band scoorde hits met liedjes als Misery Business, Brick By Boring Brick en The Only Exception. Het meest recente album van de band After Laughter verscheen in 2017. Ook had Williams in 2010 een hit met het lied Airplanes, een samenwerking met B.o.B.