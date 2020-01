De Amerikaanse rockband The Strokes treedt op zaterdag 13 juni op tijdens Best Kept Secret. De formatie uit New York is die dag de afsluiter op het hoofdpodium van het festival in Hilvarenbeek. Het is het eerste optreden van The Strokes in Nederland sinds veertien jaar.

Sinds hun tour in 2011 traden The Strokes, met onder anderen zanger Julian Casablancas en gitarist Albert Hammond jr., nog maar zelden op.

De rockband brengt dit jaar een nieuw album uit, zeven jaar na het laatste volledige album. Dat liet Casablancas eind 2019 weten tijdens een oudejaarsconcert in New York. "Er komt binnenkort een nieuw album van ons uit. 2020, we komen eraan", aldus de zanger. "We zijn ontdooid en we zijn terug", riep hij het publiek toe. De band liet het publiek toen alvast het nieuwe lied Ode To The Mets horen.

The Strokes scoorden sinds ze in 2001 debuteerden met hun album Is This It hits met nummers als Last Nite, Juicebox, Someday en Reptilia.



De achtste editie van Best Kept Secret vindt van 12 tot en met 14 juni plaats in Hilvarenbeek. Eerder maakte het festival met de komst van Massive Attack en The National (10 years of High Violet) al twee andere headliners bekend.