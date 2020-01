Aerosmith-drummer Joey Kramer stapt naar de rechter omdat hij zondag niet met de band mag optreden tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. Kramer wilde na een langdurige blessure afgelopen herfst al terugkeren in de band, maar de andere bandleden twijfelen aan zijn fysieke en mentale gesteldheid, meldt People woensdag.

Kramer (69) is al vijftig jaar als drummer aan Aerosmith verbonden. Afgelopen voorjaar liep hij een lichte blessure op waardoor hij enkele maanden verstek moest laten gaan. In de herfst meldde hij zich weer beter, maar tot een rentree kwam het niet.

De andere bandleden vroegen hem om aan te tonen dat hij weer het juiste niveau had om te spelen. Daarvan raakte hij zo gestrest dat hij in het ziekenhuis belandde, om vervolgens pas begin januari alsnog auditie te doen. Volgens Kramer vonden zijn collega's toen dat hij "te weinig energie bracht" om weer met Aerosmith te kunnen optreden.

Zanger Steven Tyler, gitarist Joe Perry, basgitarist Tom Hamilton en gitarist Brad Whitford zeggen dat Kramer de ontstane situatie aan zichzelf te wijten heeft: "Joey Kramer is ons maatje en zijn welzijn is ontzettend belangrijk voor ons. Hij is de afgelopen zes maanden - naar eigen zeggen - echter emotioneel en fysiek niet in staat geweest om op te treden. We hebben hem gemist en meerdere keren aangespoord om weer met ons te komen spelen, maar hij was daar niet klaar voor."

Volgens de band is er nu Kramer vlak voor de Grammy's heeft laten weten weer mee te willen doen, gewoon niet genoeg tijd om samen te repeteren voor het optreden bij het awardgala. "We zouden hem, onszelf en onze fans een slechte dienst bewijzen als we hem laten meespelen zonder grondige voorbereiding."

"We zijn teleurgesteld dat hij een rechtszaak heeft aangespannen, maar hebben hem desondanks uitgenodigd om bij de Grammy's aanwezig te zijn. Want we zijn als band veel meer met elkaar verbonden dan alleen door de tijd die we samen op het podium doorbrengen."