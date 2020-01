Alicia Keys brengt op 20 maart haar nieuwe album Alicia uit. Het eerste album van de zangeres sinds Here uit 2016 wordt vanaf juni gevolgd door een tournee door Europa en Noord-Amerika, maakt Keys dinsdag bekend via Twitter.

Keys heeft nog geen titels van muzieknummers op Alicia prijsgegeven. Begin januari bracht de zangeres de single Underdog uit, na het jaar ervoor de nummers Time Machine en Show Me Love te hebben uitgebracht.

Haar Europese tournee trapt Keys af op 5 juni in Dublin. Er zijn geen optredens in Nederland gepland, maar de zangeres treedt op 12 juni wel op in het Sportpaleis in Antwerpen.

Vlak na de release van haar nieuwe album brengt Keys een boek uit. Het autobiografische More Myself verschijnt na enkele maanden vertraging op 31 maart via de uitgeverij van Oprah Winfrey.