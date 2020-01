Rapper Kendrick is op 5 juli de hoofdact tijdens het BST Hyde Park festival in Londen. De rapper zal worden vergezeld door James Blake en Alabama Shakes-zangeres Brittany Howard, meldt de organisatie van het festival dinsdag via Twitter.

Het BST-festival beleefde zijn eerste editie in 2013. Onder anderen Stevie Wonder, Black Eyed Peas en Céline Dion gaven tijdens afgelopen edities optredens.

Howard laat via Twitter weten zich vereerd te voelen dat ze mag optreden in Hyde Park. Blake grapt via datzelfde medium dat de kinderen die hem op school pestten geen kans maken op een gastenlijstplek.

Voor de editie van 2020 heeft het BST-festival, naast de rapper, onder anderen Pearl Jam en Taylor Swift bevestigd. De kaartverkoop voor het festival begint vrijdag.