John Legend en DJ Khaled geven zondag tijdens de uitreiking van de Grammy's een concert ter ere van de in maart vorig jaar overleden rapper Nipsey Hussle, meldt Rolling Stone dinsdag. Ook rapper Meek Mill doet mee aan het eerbetoon aan de rapper die postuum genomineerd is in drie categorieën van de Amerikaanse muziekprijzen.

Nipsey Hussle is genomineerd in de categorie beste rap- en zangvertolking voor DJ Khaleds Higher, waaraan ook Legend meewerkte. In juni speelden Legend en DJ Khaled het nummer ter ere van de overleden rapper tijdens de uitreiking van de BET Awards.

Met zijn nummer Racks In The Middle is de rapper genomineerd voor Grammy's in de categorieën beste rapvertolking en beste rapnummer. Racks In The Middle is een van de laatste nummers die Nipsey Hussle uitbracht voor hij op 33-jarige leeftijd om het leven kwam bij een schietpartij in Los Angeles.

Tijdens zijn leven zette de rapper zich in voor mensen die het minder goed hadden. Hij liet na zijn overlijden een vriendin, een dochter en een zoon achter.