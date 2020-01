Taylor Swift houdt haar tour na het uitbrengen van haar album Lover kort, omdat het niet goed gaat met de gezondheid van haar moeder. In een interview met Variety vertelt de zangeres dat haar moeder naast borstkanker ook een hersentumor heeft.

Waar Swift gebruikelijk maandenlang op tour langs verschillende arena's gaat, staan er ditmaal maar vier grote concerten in Amerika gepland. Daarna komt ze naar Europa om op enkele grote festivals, waaronder Werchter Boutique in België, op te treden.

Swift legt uit dat ze deze beslissing vooral heeft genomen zodat ze er voor haar moeder kan zijn als ze het nodig heeft. "We weten niet wat er gaat gebeuren. We weten niet voor welke behandeling we gaan kiezen. Het leek ons op dat moment de beste keuze", aldus de zangeres.

De zangeres maakte enkele jaren geleden al bekend dat haar moeder Andrea lijdt aan borstkanker. De ziekte keerde onlangs terug. "Ze was bezig met chemobehandelingen toen er ook een hersentumor werd gevonden. De symptomen bij een hersentumor zijn niet te vergelijken met wat we al hadden meegemaakt met kanker. Het is een heel zware tijd voor ons als familie."

Swift, die naar eigen zeggen alle grote beslissingen in haar leven eerst met haar moeder bespreekt, nam het lied Soon You'll Get Better op met de Dixie Chicks. Op het nummer, dat op het album Lover staat, zingt ze over de situatie van haar moeder.