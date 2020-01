Tino Martin heeft, nadat hij maandag wegens stemproblemen zijn concert in Carré moest afbreken, ook zijn concert van dinsdagavond in het Amsterdamse theater moeten annuleren. Het concert van maandag haalt de zanger in op 4 februari en voor het concert van dinsdag zoekt de zanger een vervangende datum, meldt hij dinsdag via Instagram.

"Helaas heb ik slecht nieuws", deelt de zanger met zijn fans. "Nadat ik gisteravond mijn theatershow in Carré moest afbreken vanwege griepverschijnselen, lukt het mij niet om vanavond op te treden. Keelontsteking en koorts weerhouden mij ervan een concert te geven en dat vind ik spijtig."



"Alle tickets blijven geldig", belooft Martin. "De Carré-theatershow van maandag 20 januari gaat op dinsdag 4 februari plaatsvinden. Voor de show van vanavond, 21 januari, wordt nog een vervangende datum gezocht."

Maandag moest Martin zijn optreden in Carré na een kwartier staken vanwege stemproblemen. Hij gaf aan last te hebben van griep en een hardnekkige kriebelhoest.