Rapper en acteur Lexxxus heeft zijn imago kunnen oppoetsen dankzij sociale media. Door dagelijks actief te zijn op Instagram kon hij zijn volgers zijn ware aard tonen, vertelt hij maandag in gesprek met de Volkskrant.

"Tien jaar geleden was ik een grote boze neger", aldus de rapper en acteur over het weinig vleiende woord voor mensen met een donkere huidskleur. "Mensen zeiden: wat ben je groot, ben je altijd zo boos? Nu ben ik een knuffelbeer geworden. Doordat ik op sociale media kon laten zien hoe ik echt ben."

Lexxxus gebruikte zijn Instagram-kanaal ook voor de promotie van zijn onderneming. De rapper verkocht oordopjes die op Apple AirPods lijken. "Het liep supergoed", vertelt de 34-jarige Lionel Dors, zoals de rapper in het echt heet, daarover.

"We hadden alleen onderschat dat het zo'n groot succes zou worden. Sommige klanten moesten vijf maanden wachten, nadat ze al hadden betaald. Ik snap dat zij zich opgelicht voelden. Maar ik ben geen oplichter, daarvoor ben ik veel te beroemd, waarom zou ik dat doen?"

Lexxxus is acteur in de VPRO-serie Joardy Sitcom, over een ex-drugsverslaafde die een café runt. Iedere vrijdag verschijnt een nieuwe aflevering van de serie op het YouTube-kanaal van NPO3.