Tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam zal er geen gastoptreden zijn van een internationale topartiest. Dat zei muzikaal leider Eric van Tijn maandag in het praatprogramma Op1.

Refererend aan het mislukte optreden van Madonna tijdens de editie van 2019 in Israël, liet Van Tijn weten dat er tijdens de finale op 16 mei in Rotterdam alleen gastoptredens zullen zijn van topartiesten van eigen bodem. "Die zijn wat mij betreft ook van wereldniveau. Maar ik mag natuurlijk nog geen namen noemen."

Dat Duncan Laurence als winnaar van de 2019-editie gaat optreden, is al wel zeker. Van Tijn: "De winnaar van de vorige editie treedt namelijk altijd op. Maar wat Duncan gaat doen, is geen gewoon optreden: we gaan er iets heel speciaals van maken."