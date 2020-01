Rockband Queen wordt geëerd met een speciale herdenkingsmunt. De Royal Mint (de Britse koninklijke munt) onthulde maandag het ontwerp.

"Dit is een groot 'Wie had dat ooit gedacht?'-moment voor ons", aldus Queen-gitarist Brian May. "Het is erg ontroerend dat onze band en onze muziek op deze manier erkend en gevierd worden, een enorme eer."

De herdenkingsmunt is versierd met het logo van de band, een microfoon en muziekinstrumenten. Op de rand van de munt staan de namen van de vier oorspronkelijke bandleden gegraveerd. De goedkoopste uitvoering kost 13 pond (ongeveer 15 euro). De duurste uitvoering, van 2.020 pond (2.369 euro), is al uitverkocht.

De Britse Royal Mint brengt regelmatig speciale herdenkingsmunten uit. Zo zijn er ook munten met de animatiefiguurtjes Wallace en Gromit, of met een afbeelding uit het beroemde kerstverhaal The Snowman erop.

Queen is de eerste rockband die met een herdenkingsmunt geëerd wordt. Volgens de Royal Mint is Queen "een van de meest iconische Britse bands aller tijden".

Ondanks het overlijden van oorspronkelijke frontman Freddie Mercury en het vertrek van bassist John Deacon, bestaat Queen nog altijd. Oorspronkelijke bandleden Roger Taylor en May gaan vanaf mei weer op tour door Europa, samen met zanger Adam Lambert. Het drietal treedt op 29 en 30 mei op in Amsterdam.