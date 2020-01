Fans van Radiohead kunnen sinds maandag terecht in het archief van de alternatieve Britse band. De band, die in de jaren negentig internationaal doorbrak met nummers als Creep en Karma Police heeft al zijn werk gratis toegankelijk gemaakt in een onlinebibliotheek, ook voor mensen die geen toegang hebben tot streamingdiensten.

Niet alleen zijn in de Radiohead Public Library albums, videoclips, oude nieuwsbrieven en foto's te vinden, ook beelden van optredens en onbekende demo's zijn er gearchiveerd.

In de eerste week zullen de vijf bandleden Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien en Philip Selway om de beurt hun favoriete materiaal uitlichten. Bezoekers kunnen ook hun eigen selectie samenstellen.

De reden die Radiohead opvoert voor het openen van de deuren van de digitale bibliotheek, is dat het internet "nooit een betrouwbare bron is geweest voor gedetailleerde of zelfs accurate informatie over de band". Hiermee wil Radiohead dat veranderen.

Om toegang tot de bibliotheek te krijgen, moet wel eerst een gratis digitale bibliotheekpas worden aangevraagd.