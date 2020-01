Alain Clark pakte het maken van zijn nieuwste album Sunday Afternoon heel anders aan dan de voorganger die werd opgenomen in Los Angeles. In gesprek met NU.nl vertelt de zanger dat de plaat thuis tot stand is gekomen met een kaarsje en een wijntje.

"Sunday Afternoon is eigenlijk bij mij thuis op de bank ontstaan", legt Clark uit over de oorsprong van zijn nieuwe plaat. "Ik was me aan het voorbereiden op een optreden in het Vondelpark en het leek me leuk om een beetje te jammen daar."

De zanger vertelt met het idee te hebben gespeeld dat men tegenwoordig minder met elkaar in gesprek gaat. Het nummer Sunday Afternoon ontstond uit een idee over een conversatie met een vreemde op een bankje in een park.

Het maakproces van zijn nieuwe album kon voor Clark niet meer verschillen dan de aanloop naar zijn vorige plaat Bad Therapy. "Ik had toen net in Amerika getekend en was naar Los Angeles verhuisd. Ik had de lat voor mezelf hoog gelegd en allerlei voorwaarden gesteld. Er kwam ook politiek van de platenmaatschappij bij kijken en dat bezorgde me veel hoofdpijn. Ik ben nog steeds trots op dat album, maar bij het maken kwam een diepe adem en veel zweet kijken. Het was best wel een langdurig en moeizaam proces."

'Kwam niet van de bank tot ik een liedje had afgemaakt'

Na deze ervaring realiseerde Clark zich vooral dat hij weer wil schrijven vanuit een flow. "Het voelde als een grote opluchting en het herinnerde me eraan hoe het voelt om boze, blije of verliefde gevoelens meteen in liedjes om te zetten. Ik wilde dat doorzetten."

"Je kunt ook gewoon iets voelen en iets uiten zonder dat het een hit hoeft te zijn. Ik had met mezelf afgesproken om gewoon te gaan schrijven en niet over mijn werk te oordelen voordat ik de liedjes had afgemaakt. Ik kwam niet van de bank af tot ik een liedje had afgemaakt", legt hij zijn werkwijze uit.

"Ik liet de ideeën gewoon vloeien in plaats van dat ik meteen als een keuringsdienst alles onder de loep nam. Daardoor kwamen de dingen veel gemakkelijker en gebeuren er andere dingen. Alle liedjes zijn op die manier op mijn bank ontstaan met een kaarsje en soms een wijntje erbij."

Clark nam alle liedjes in eerste instantie enkel met gitaar op zijn telefoon op. Hij wilde dit proces eren in de productie van het eindproduct. "We hebben een bandje gevormd en alle liedjes live opgenomen. Ik speelde ze aan hen voor en tien minuten later deden we drie of maximaal vier takes. Mijn hart was aan het zingen van geluk, want zo kon muziek maken ook. Ik hoefde niet uren na te denken over een kick of een hihat, maar kon me gewoon uiten."

'Ik heb bij deze liedjes geen vuurwerk nodig'

Clark benadrukt dat hij zijn voorgaande platen ook wel vanuit zijn eigen gevoel schreef, maar dat er wel altijd een platenmaatschappij naar radiohits vroeg. "Dat hoofdstuk heb ik dit keer overgeslagen. Ik kan al deze liedjes gerust in mijn eentje op gitaar brengen, zonder dat ik een bassist of vuurwerk nodig heb."

Dat wil overigens niet zeggen dat de zanger niet meer de ambitie heeft om op de radio gedraaid te worden. "Het is niet zo dat ik radio nu de rug heb toegekeerd. Maar de wens om op de radio te komen mag niet ten koste gaan van wat ik muzikaal voel."