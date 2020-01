Saxofonist Jimmy Heath, onder meer bekend door jazzband The Heath Brothers, is zondag op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn kleinzoon aan National Public Radio.

Heath, wiens bijnaam Little Bird was, begon zijn carrière in 1948 als saxofonist in big bands. Hij deelde onder meer het podium met jazzlegendes als John Coltrane, Miles Davis en Charlie Parker. In Nederland was hij in 2012 nog te zien samen met Jazz Orchestra of the Concertgebouw.

"Trane (John Coltrane, red.) was altijd lovend over het spel van Jimmy, en ik ook", sprak Davis eerder over Heath. "Daarnaast was hij ook een hippe gast, grappig en heel intelligent."

Buiten zijn optredens maakte Heath meer dan honderd albums, waaronder zeven met The Heath Brothers. Driemaal kreeg hij een Grammy-nominatie. Hij schreef daarnaast verschillende composities voor artiesten als Chet Baker en Ray Charles.