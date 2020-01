Het rockfestival Roadburn in Tilburg is dit jaar verkozen tot het beste festival van Nederland. Dit werd zaterdagavond bekendgemaakt bij de uitreiking van de IJzeren Podiumdieren tijdens festival Eurosonic Noorderslag in Groningen.

De eerste editie van Roadburn vond plaats in 1999. Het festival programmeert met name harde rockmuziek, metal en experimentele muziek.

"Al jarenlang wordt Roadburn in binnen- en buitenland, ver buiten de Europese grenzen geroemd. Zeer secuur wordt gezocht naar de muzikale parels in het meeslepende, heavy spectrum", aldus de jury. "Er worden artiesten gepresenteerd die nergens anders te ervaren zijn. Door de compromisloze, zuiver artistieke keuzes blijft dit festival zijn tijd ver vooruit."

De IJzeren Podiumdieren zijn vakprijzen, die sinds 1997 jaarlijks worden uitgereikt door de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals.

Poppodium Rowtown in Rotterdam won dit jaar ook een IJzeren Podiumdier. Volgens de jury is Rotown "bijzonder inventief" en een "bijzonder liefdevolle werkgever".