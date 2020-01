Zanger Blanks wil zich na zijn successen op YouTube ook live tijdens optredens bewijzen als artiest. In gesprek met NU.nl vertelt de YouTube-ster, die dit weekend op Eurosonic Noorderslag in Groningen optreedt, dat de liveshows hem steeds iets gemakkelijker afgaan.

De 22-jarige Blanks (geboren als Simon de Wit) heeft zijn carrière vooral via YouTube opgebouwd, wat tegelijkertijd betekent dat hij nog relatief weinig podiumervaring heeft. "Ik kom uit de veilige omgeving van de studio en sta dan ineens voor weet ik hoeveel mensen live te spelen. Ik voel wel bewijsdrang om te laten zien wat ik live allemaal kan en probeer zoveel mogelijk instrumenten te bespelen."

Hij heeft dan ook besloten zich dit jaar vooral op optredens te richten. Er staat een tour gepland langs de clubs in Nederland, maar ook in steden in de rest van Europa en de Verenigde Staten staan concerten op de agenda. Dit betekent echter wel dat een album er dit jaar nog niet in zit. "Dat volgt hopelijk in 2021. Dit jaar richt ik me op optredens en komen er wel singles uit", belooft hij.

Gelukkig merkt hij dat het kilometers maken op het podium al vruchten af begint te werpen. "Het gaat me steeds iets gemakkelijker af. Ik merk dat ik me al veel meer kan focussen op het plezier hebben, dan dat ik me druk maak over of alles wel goed gaat. Ik voel me steeds comfortabeler op het podium."

Toch voelt hij de zenuwen nog wel, vooral voor festivaloptredens. "Je weet niet wie je tegenover je krijgt en of ze het wel leuk gaan vinden. Dat is toch anders dan wanneer mensen een kaartje kopen om jou te zien", legt hij uit.

177 Blanks - Sweaters

'Je ziet meer zangers die met covers beginnen en een eigen artiest worden'

Blanks begon al op jonge leeftijd met het plaatsen van filmpjes op YouTube. In het begin waren dit vooral vlogs, totdat hij ontdekte dat hij aanleg heeft voor muziek.

Sindsdien is hij vooral te zien in zijn studio aan huis, waar hij hedendaagse hits in een jaren tachtig-jasje steekt (waarmee hij Ariana Grande en Post Malone al bereikte), een hit binnen een uur een nieuw arrangement geeft of met behulp van suggesties van zijn volgers een nieuw liedje schrijft. Hij doet dat altijd met een ogenschijnlijk speels gemak en de miljoenen views stromen geregeld binnen.

"Toen ik net begon met produceren, ging het me allemaal niet zo gemakkelijk af hoor", lacht Blanks. "Ik speel wel al gitaar sinds mijn tiende en heb op de laptop veel liedjes gemaakt. Toen ik steeds meer merkte dat het me goed afging, ben ik aan mijn snelheid gaan werken. Je kunt veel gedaan krijgen in een uur. De lagen in liedjes hoor je steeds sneller. Het zorgt ervoor dat ik nu veel efficiënter te werk ga in de studio."

Blanks wil zich nu vooral richten op het schrijven van zijn eigen muziek, waar singles als Sweaters en Bittersweet het bewijs van zijn. De vraag of het label van YouTube-coverartiest hem hierbij in de weg zit, houdt hem bezig. "Ik heb daar in de afgelopen maanden veel over nagedacht, maar je ziet nu wel meer zangers en zangeressen die beginnen met covers op YouTube en uiteindelijk echt een eigen artiest worden."

Hij heeft gemerkt dat luisteraars eerder geneigd zijn een cover te beluisteren dan een zelfgeschreven liedje dat ze nog niet kennen. "Je moet er wel voor waken dat je tien covers opneemt tegenover één liedje van jezelf. Dat kan het najagen van een bestaan als muzikant wel in de weg staan."

'Ik vind het eigenlijk wel moeilijk om dingen uit handen te geven'

Blanks begon het sleutelen aan zijn eigen liedjes met de handen zelf stevig aan de knoppen in zijn eigen studio. Toch schrijft en produceert hij nu ook geregeld met anderen. "Ik wil het Do It Yourself-element van mijn muziek zeker bewaken, maar hier wel een balans in vinden."

"Ik zou willen zeggen dat ik het niet moeilijk vind om dingen uit handen te geven, maar dat vind ik eigenlijk wel. Toch merk ik wel dat ik veel heb aan het werken met anderen. Ze brengen me toch andere inzichten en pakken dingen anders aan, wat ik ook heel vet kan vinden. Ik probeer vooral naar mijn eigen gevoel te luisteren."