Op haar dertiende bracht ze haar eerste single uit; op haar zeventiende volgden haar debuutalbum en eerste nummer 1-hit. Het regende Grammy-nominaties en nu is ze ook de jongste artiest ooit die de taak heeft gekregen een soundtracklied voor een James Bond-film op te nemen. Wat maakt de achttienjarige Billie Eilish zo'n fenomeen?

Eilish begon haar carrière naar eigen zeggen door wat te dollen met haar broer Finneas O'Connell in diens studio in hun ouderlijk huis. De dansleraar van Eilish vroeg haar of zij of haar broer een lied kon schrijven voor een nieuwe dansroutine. Ze nam Ocean Eyes op en deelde het op het internet voor haar docent. Al snel werd het ontdekt door muziekblogs.

Zo'n vier jaar later is Eilish uitgegroeid tot een van de grootste popsterren ter wereld, maar maakt ze haar muziek nog steeds trouw in de thuisstudio met haar broer. Zo maakten ze de nummer 1-hit Bad Guy, die op Spotify inmiddels al meer dan een miljard keer is beluisterd. Haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? werd een van de bestverkochte en best beluisterde platen van het jaar en leverde haar zes nominaties bij de Grammy Awards op.

'Billie Eilish is als het altomeisje uit je klas'

De Nederlandse zanger en YouTuber Blanks, die zijn eigen liedjes ook in een thuisstudio maakt, denkt dat de sleutel tot het succes van Eilish dan ook haar niet te veinzen authenticiteit is.

"Doordat ze al haar muziek nog steeds - net als in het begin van haar carrière - samen met haar broer maakt, weet ze het persoonlijk te houden. Ze doen precies wat ze zelf vet vinden", zegt hij. Muziekjournalist Jasper van Vugt sluit zich hierbij aan. "Ze heeft samen met Finneas een heel eigen stijl ontwikkeld."

Van Vugt legt uit dat Eilish door zich af te zetten tegen wat er van popsterren wordt verwacht, juist herkenbaar is voor de jongere generatie. "Ze druist in tegen dat perfectionisme. Popsterren zien er toch vaak uit als perfecte fotomodellen; ze lijken te zweven in plaats van over straat te lopen. Billie kleedt zich niet als een superster, maar als het altomeisje uit je klas. Ze zou je buurmeisje kunnen zijn."

Dat Eilish zichzelf ook niet altijd serieus lijkt te nemen, spreekt volgens Van Vugt in haar voordeel. "Ze heeft humor en doet dingen met een knipoog. Ze is eerlijk over haar imperfecties. Ze is een heel ander plaatje dan bijvoorbeeld Beyoncé of Ariana Grande."

'Radicale breuk met verleden van de Bond-soundtrack'

De keuze voor Eilish als artieste voor de Bond-soundtrack is een "radicale breuk" met het verleden, vindt Van Vugt. "Je merkt dat de Bond-franchise op verschillende fronten probeert te vernieuwen en bij de tijd te blijven. De keuze voor Billie Eilish past daar perfect in."

Hij verwacht dat dit een breuk met het traditionele geluid van de Bond-soundtrack gaat opleveren. "Ik denk dat ze proberen los te komen van die pompeuze instrumentaties, zoals bij Shirley Bassey. Het lied moet aansluiten bij een jonger publiek en in die zin heeft James Bond Billie Eilish harder nodig dan andersom."

“Billie Eilish en Bond lijkt me een perfecte match. Ze weet als geen ander een bepaalde spanning, dat onderbuikgevoel, in haar muziek te creëren.” Blanks, muzikant en YouTuber

Blanks benoemt dat de spanning in de muziek van Eilish goed bij een Bond-film zou kunnen passen. "Mij lijkt het een perfecte match. Billie weet als geen ander een bepaalde spanning, dat onderbuikgevoel, in haar muziek te creëren. Ik denk dat het een klassieke James Bond-soundtrack wordt, die toch niet klinkt zoals je hem verwacht."

Van Vugt zegt "geen enkele illusie" te hebben dat Eilish er zonder veel kritiek vanaf zal komen. "Ze wordt nu al regelmatig onder vuur genomen, omdat de oudere generaties niet snappen wat ze maakt. Maar zo ging dat ook met gangsterrap in de jaren negentig, of punk, en daarvoor The Beatles. Ouders spraken er schande van en dat maakte het nog aantrekkelijker voor de jeugd. De onvermijdelijke kritiek dat het lied van Eilish niet traditioneel zal zijn, gaat alleen maar goed uitpakken voor de publiciteit van de film."

'We zijn voorlopig nog niet van Billie en Finneas af'

Met het idee dat Eilish een hype zou zijn die binnenkort overwaait, maakt Van Vugt korte metten. "Dat ze pas achttien is, betekent niet dat ze een hype is. Michael Jackson en Beyoncé braken ook op jonge leeftijd door."

Hij ziet de toekomst voor de familie O'Connell dan ook zonnig in. "Geen enkele artiest blijft van zijn achttiende tot zijn dood aan de top, en dat is oké, maar als Billie en Finneas zo doorgaan, zijn we voorlopig nog niet van ze af. En daar ben ik alleen maar blij mee."