Onder anderen Lil' Kleine, Davina Michelle, Sam Feldt en Guus Meeuwis treden in mei op tijdens de Grand Prix op het circuit in Zandvoort. Er zijn vrijdag negen namen bekendgemaakt tijdens de persconferentie van het Formule 1-evenement.

Nick & Simon, Sam Feldt en Lil' Kleine staan op vrijdag 1 mei in de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix Fanzone. Op zaterdag zijn er optredens van Lucas & Steve, Davina Michelle, Guus Meeuwis en Freddy Moreira.

Zondag, op de dag van de races, wordt de muzikale omlijsting verzorgd door Kris Kross Amsterdam. Op een later moment worden nog meer namen bekendgemaakt.

"We hebben ook een hele schare waanzinnige dj's in Nederland die over de hele wereld bekend zijn, dus we gaan proberen of we met zo'n naam zondag een feestje kunnen bouwen", zegt Grand Prix-directeur Robert van Overdijk. "Maar DJ Tiësto werd bijvoorbeeld het afgelopen jaar in Mexico pas twee weken vooraf bekendgemaakt, dus dat heeft meer tijd nodig."

Het is de eerste keer in 35 jaar dat de Grand Prix wordt georganiseerd in Nederland. Naar verwachting komen dat weekend ruim 300.000 mensen naar Zandvoort.