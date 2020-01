Eminem heeft vrijdag onverwacht een volledig nieuw album uitgebracht, genaamd Music to Be Murdered By. Dat maakt hij vrijdag bekend via Twitter. De plaat is de opvolger van Kamikaze, dat in de zomer 2018 ook als een verrassing verscheen.

"Het is jouw begrafenis", schrijft Eminem in een tweet waarin ook de albumcover is bijgevoegd. Op de nieuwe plaat, geproduceerd door Dr. Dre, werkt Eminem samen met Ed Sheeran en de onlangs overleden rapper Juice WRLD.

Music to Be Murdered By is het elfde soloalbum van de 47-jarige rapper, waarop hij onder meer aandacht vraagt voor de wapenwet. Op Twitter krijgt hij kritiek voor het in een lied 'luchtig' gebruiken van de aanslag bij een concert van Ariana Grande in Manchester.

Zo gebruikt hij de zinnen 'But I'm contemplating yelling "Bombs away" on the game. Like I'm outside of an Ariana Grande concert waiting' ('Maar ik overweeg om 'bommen los' te roepen. Alsof ik buiten bij een concert van Ariana Grande sta te wachten').