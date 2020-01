Deborah Dugan, de nieuwe directeur van de organisatie die de Grammy's organiseert, is met administratief verlof gestuurd na beschuldigingen van wangedrag. Dat meldt The New York Times vrijdag.

Dugan staat sinds augustus aan het hoofd van The Recording Academy, de grote groep Amerikaanse muziekprofessionals die jaarlijks de Grammy Awards uitreikt. Een vertrouwenscommissie zou zich zorgen maken over de directeur, onder meer vanwege een formele aanklacht van een vrouwelijk Academy-lid. Het zou gaan om wangedrag, maar details daarover zijn verder niet bekend.

De beslissing van de commissie komt tien dagen voor de uitreiking van de Grammy's, "om het vertrouwen in The Recording Academy te herstellen, het moreel onder werknemers te repareren en om de Academy zich te kunnen laten concentreren op het bedienen van alle muzikanten".

Er is een onderzoek ingesteld naar Dugan. Voorzitter Harvey Mason Jr. is intussen tijdelijk aangesteld als directeur.

Dugan werd in augustus de eerste vrouwelijke directeur van The Recording Academy.