Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Eminem - Godzilla (feat. Juice WRLD)

Zonder aankondiging brengt Eminem vrijdag een volledig nieuw album uit. Music To Be Murdered By is de opvolger van Kamikaze, dat in de zomer van 2018 ook als verrassing verscheen. Op de nieuwe plaat, geproduceerd door Dr. Dre, werkt Eminem samen met Ed Sheeran en de onlangs overleden rapper Juice WRLD. Het is het elfde soloalbum van de 47-jarige rapper, die op de plaat onder meer aandacht vraagt voor wapengeweld in de Verenigde Staten. Op Twitter krijgt hij kritiek omdat hij de aanslag bij een concert van Ariana Grande in Manchester "luchtig" zou gebruiken in een tekst.

Beluister het nummer hier

365 Eminem - Darkness

Mac Miller - Hand Me Downs

Onlangs werd bekend dat de familie van de in 2018 overleden Mac Miller toestemming had gegeven voor een postuum album met de muziek waar hij voor zijn dood aan werkte. De nabestaanden zeggen dat ze het moeilijk vinden om het juiste te doen met de muzikale nalatenschap van Miller, maar denken dat hij absoluut gewild zou hebben dat de wereld zijn muziek te horen zou krijgen. Miller had liedjesschrijver en producent Jon Brion gevraagd met hem de laatste hand te leggen aan de nummers voor het album. Brion heeft dit na Millers dood alsnog gedaan.

Beluister het nummer hier

Halsey - Still Learning

Halsey is inmiddels toe aan haar derde album. De Amerikaanse zangeres brak bij het grote publiek door met Closer, een samenwerking met The Chainsmokers, maar scoorde solo ook hits met liedjes als Without Me en Graveyard. De afgelopen weken en maanden bracht ze met regelmaat nieuwe nummers uit en nu is het volledige album Manic uit. Op zaterdag 15 februari brengt Halsey het album live ten gehore in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Beluister het nummer hier

Jonas Brothers - What A Man Gotta Do

De Jonas Brothers kwamen in 2019 na jaren van soloprojecten weer bij elkaar. Ze brachten het album Happiness Begins uit en scoorden hits met de liedjes Sucker en Only Human. De Amerikaanse broers beginnen nu echter alweer een volgend hoofdstuk met de nieuwe single What A Man Gotta Do. Ze schreven het lied samen met Dave Stewart van Eurythmics en Ryan Tedder van OneRepublic. De Jonas Brothers staan op 20 februari in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Beluister het nummer hier

Donnie en Frans Bauer - Geen Centen Maar Spullen

Het lijkt op het eerste gezicht misschien een onverwacht muzikaal duo, maar rapper Donnie heeft echt een single opgenomen met Frans Bauer. Op het lied bezingen de twee dat je maar beter je geld kunt gebruiken om plezier te maken dan het te sparen. "Geniet lekker met mijn vrienden, maak op wat ik verdiende. Ik leef mijn leven tot ik de pijp uitga", zingt Bauer.

Beluister het nummer hier