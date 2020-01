DI-RECT is toegevoegd aan de lijst van vaste artiesten aan De Vrienden van Amstel LIVE 2020. Na een verrassingsoptreden tijdens de show van Kensington laat de band vrijdag via Twitter weten de komende twee weken samen met Kensington optredens te verzorgen tijdens de muziekshows in Rotterdam Ahoy.

"SURPRISE! Wij zijn nu toch van de partij bij De Vrienden van Amstel dit jaar!" aldus de band. "De komenden twee weken rocken samen met onze vrienden van Kensington de Ahoy!"

DI-RECT en Kensington speelden donderdag samen met een veertig-koppig orkest hits van hun jeugdidolen. Nirvana, Rage Against The Machine, Oasis, Blur en Robbie Williams bevonden zich onder de artiesten die de twee bands vertolkten.

In 2019 trad DI-RECT ook op tijdens De Vrienden van Amstel LIVE. De editie van 2020 van die concertreeks vindt plaats van 16 tot en met 27 januari.