Mariah Carey wordt op 11 juni opgenomen in de Songwriters Hall of Fame, de Amerikaanse eregalerij voor liedjesschrijvers. De organisatie achter de eregalerij laat donderdag weten naast Carey ook onder anderen The Neptunes en Eurythmics hierin te hebben opgenomen.

Naast Carey, Eurythmics en The Neptunes worden ook de leden van soulgroep The Isley Brothers, zanger Steve Miller, songwriter Rick Nowels en de van de Motown-muziek bekende William 'Mickey' Stevenson vanaf 11 juni opgenomen in de Songwriters Hall of Fame.

Carey heeft is de artiest met het op een na grootste aantal nummer één-hits in de Amerikaanse hitlijsten. Met negentien nummer één-hits moet ze enkel The Beatles voorlaten, die er twintig hebben. Aan achttien van haar negentien topnoteringen schreef Carey zelf mee. De zangeres is de eerste artiest met een nummer één-hit in de Amerikaanse Billboard-hitlijst in vier verschillende decennia, nadat All I Want For Christmas Is You nog op de eerste plaats stond in de eerste Billboard Hot 100 van 2020.

De Amerikaanse, die in 1990 doorbrak met de single Vision of Love, vindt haar opname in de eregalerij een grote eer. Ze voelt zich nederig in het gezelschap van zoveel getalenteerde songwriters, laat de zangeres donderdag weten via Twitter.