Mariah Carey wordt op 11 juni opgenomen in de Songwriters Hall of Fame, de Amerikaanse eregalerij voor liedjesschrijvers. De organisatie achter de eregalerij laat donderdag weten naast Carey ook onder anderen The Neptunes en Eurythmics hierin te hebben opgenomen.

Naast Carey, Eurythmics en Neptunes zijn ook de leden van soulgroep The Isley Brothers, Steve Miller van de naar hem genoemde band, songwriter Rick Nowels en de van de Motown-muziek bekende William 'Mickey' Stevenson vanaf 11 juni lid van de Songwriters Hall of Fame.

Carey is de artiest met de meeste nummer 1-hits in de Verenigde Staten. Aan achttien van haar negentien topnoteringen schreef de zangeres mee. Carey is de eerste artiest met een nummer 1-hit in de Amerikaanse Billboard hitlijst in vier verschillende decennia.

De 49-jarige Amerikaanse vindt haar opname in de eregallerij een grote eer. Ze voelt zich nederig in het gezelschap van zoveel getalenteerde songwriters, laat de zangeres donderdag weten via Twitter.