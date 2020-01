Demi Lovato zal op 2 februari het volkslied zingen tijdens de jaarlijkse Super Bowl, de finale van het American football-seizoen. Het is bijna twee jaar geleden dat de zangeres voor het laatst op het podium stond.

De 27-jarige zangeres maakte het nieuws donderdag zelf bekend via haar Twitter-profiel. Het is een van de eerste keren in bijna twee jaar tijd dat Lovato een liveoptreden geeft. 26 januari zal ze voor het eerst in een kleine twee jaar weer optreden, tijdens de Grammy Awards.

In juli 2018 werd de artiest in een afkickkliniek opgenomen vanwege een drugsoverdosis.

De Super Bowl is al jaren de best bekeken televisie-uitzending van de Verenigde Staten. Vorig jaar keken 98 miljoen mensen naar het hoogtepunt van het NFL-seizoen. Verschillende grote sterren traden al op in de pauze van de wedstrijd, zoals The Rolling Stones, Madonna, Michael Jackson en Beyoncé.

Dit jaar nemen Jennifer Lopez en Shakira de honneurs waar.