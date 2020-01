De leden van het dj-trio Kriss Kross Amsterdam zijn door de Nederlandse horeca verkozen tot nieuwe nachtburgemeesters van Nederland, meldt AT5 donderdag. Zij zijn de opvolgers van volkszanger Peter Beense, die deze taak het afgelopen jaar op zich nam.

Yuki Kempees en de broers Jordy en Sander Huisman werden woensdagavond als nieuwe nachtburgemeesters verwelkomd tijdens het Horecava-nieuwjaarsfeest. De andere genomineerden waren DJ Jean en Mental Theo.

De jury noemt het dj-trio "een mooie afspiegeling van de huidige generatie artiesten", dat met hun muziek een breed publiek bereikt.

De nachtburgemeester is een ambassadeur voor de horeca en het nachtleven. De leden van Kris Kross Amsterdam volbrachten na hun inhuldiging gelijk hun eerste taak als nachtburgemeester: ze reikten de Positivo Award, een prijs die is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de horeca en het nachtleven, uit aan het vorig jaar herenigde rapduo Lange Frans en Baas B.

Kris Kross Amsterdam is bekend van hits als Hij Is Van Mij en Een Moment Zonder Jou.