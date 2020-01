Nightwish, de band van zangeres Floor Jansen, brengt op 10 april een nieuwe plaat uit. Het album heet HUMAN. :II: NATURE. en is de opvolger van Endless Forms Most Beautiful dat in 2015 verscheen.

HUMAN. :II: NATURE. is het negende album van de band en bevat twee discs. Op de eerste schijf staan negen liedjes, terwijl de tweede uit één enkel lied, opgedeeld in acht hoofdstukken, bestaat.

Jansen, die al sinds 2012 de stem en het gezicht van Nightwish is, brak pas afgelopen jaar door bij het grote publiek in Nederland dankzij haar deelname aan Beste Zangers. Haar vertolkingen van onder meer de liedjes Phantom of the Opera en Shallow van Lady Gaga werden goed ontvangen.

De zangeres gaat in januari samen met Henk Poort, met wie ze een duet zong tijdens Beste Zangers, op tournee langs de Nederlandse poppodia. Op 24 maart staat ze in AFAS Live in Amsterdam. In april begint een internationale tour met Nightwish. Op 23 en 24 november staat ze met de band in de Amsterdamse Ziggo Dome.