De band R.E.M. wil juridische stappen nemen tegen de Amerikaanse president Donald Trump, omdat hij zonder toestemming gebruik blijft maken van hun muziek. Dat meldt bassist Mike Mills op Twitter. Trump laat het nummer It's the End of the World as We Know It regelmatig horen bij verkiezingsbijeenkomsten.

Mills en zijn medebandleden gitarist Peter Buck en zanger Michael Stipe onderzoeken momenteel de mogelijkheden om Trump juridisch aan te pakken.

"Maar als dat niet mogelijk blijkt te zijn, besef dan alsjeblieft dat wij het niet eens zijn met deze bedrieger en oplichter", aldus Mills die daarmee niet voor het eerst duidelijk stelling neemt tegen de Amerikaanse leider.

R.E.M. verkocht wereldwijd zo'n zeventig miljoen platen

R.E.M. werd in 1980 opgericht door Stipe, Mills, Buck en drummer Bill Berry, die al in 1997 stopte. In totaal bracht de band vijftien albums uit, waarvan er in totaal zo'n zeventig miljoen exemplaren zijn verkocht. De laatste, Collapse into Now, verscheen in 2011 waarna het drietal het einde van de band aankondigde en zij ieder hun eigen weg gingen.

R.E.M. debuteerde in 1983 met het album Murmur. Vanaf 1988 wisten ze via platenmaatschappij Warner Bros. Music een groter publiek te bereiken met het succesvolle album Green.

Met de albums Out Of Time (1991) en Automatic For The People (1992) behaalden de mannen een volgende piek in populariteit. Singles als Losing My Religion, Shiny Happy People, Everybody Hurts, Man On The Moon en Nightswimming zijn de bekendste nummers van R.E.M. en groeiden uit tot popklassiekers.