Jazz- en soulzanger Gregory Porter komt op 17 april met All Rise, zijn nieuwe studioalbum. Van dat album is de single Revival op donderdag al uitgekomen.

All Rise is Porters zesde studioalbum. Hij werkte samen met producer Troy Miller, die ook gewerkt heeft met artiesten als Jamie Cullum, Emeli Sandé en Rag'n'Bone Man.

Revival is de eerste officiële single van het album, een up-tempo nummer, waarin de Amerikaanse zanger zingt over "de moed die ervoor nodig is om een nieuwe start te maken".

Porter won twee keer een Grammy: in 2014 voor het album Liquid Spirit en in 2017 voor het album Take Me to the Alley.

Op donderdag 19 maart a.s. geeft Porter een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome.