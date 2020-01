Bon Jovi, die dit jaar hun nieuwe album Bon Jovi: 2020 uitbrengt, zal hun nieuwe muziek ten gehore brengen tijdens een gezamenlijke tour met collega Bryan Adams. De band en de zanger zullen in juni en juli spelen door heel Noord-Amerika.

Volgens People krijgen concertbezoekers met hun ticket exclusief toegang tot het nieuwe album van Bon Jovi. De band kondigde in 2019 al hun nieuwe album aan, dat vier jaar volgt na hun meest recente cd This House is not For Sale.

The Bon Jovi 2020 Tour gaat in juni van start in Washington en eindigt op 28 juli in New York. Met uitzondering van twee shows in Las Vegas en Toronto zal Adams de band bij elke show vergezellen.

Bon Jovi stond in 2019 nog in het Nijmeegse Goffertpark.

Naast hoofdman Jon Bon Jovi, bestaat de band tegenwoordig uit David Bryan, Tico Torres, Hugh McDonald, John Shanks, Everett Bradley en leadgitarist Phil X (die tijdens de tour in 2013 aansloot).