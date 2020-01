Whitney Houston is een van de zes artiesten die dit jaar opgenomen zijn in de Rock & Roll Hall of Fame. Naast Houston worden de bands Depeche Mode, The Doobie Brothers, Nine Inch Nails, T-Rex en rapper The Notorious B.I.G. geëerd met een plekje.

De zes muzikale acts werden gekozen uit een lijst van zestien finalisten, waartoe ook Kraftwerk, Motörhead en Judas Priest behoorden. Deze bands moeten een jaar wachten voor ze opnieuw kans maken op een plek in de Rock & Roll Hall of Fame.

Houston was in de jaren tachtig en negentig enorm succesvol als r&b-zangeres. Haar cover van Dolly Partons I Will Always Love You stond veertien weken lang bovenaan de Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst in de Verenigde Staten. Destijds was dat een record. Ze overleed in 2012.

De Rock & Roll Hall of Fame is een museum in de stad Cleveland, in de Amerikaanse staat Ohio, dat zich bezighoudt met het documenteren van de geschiedenis van pop- en rockmuziek. Ieder jaar worden een aantal artiesten toegevoegd aan de hall of fame van het museum. Dit jaar gebeurt dat voor de 35e keer.