Dj Afrojack gaf in 2018 135 optredens in het buitenland. Hij is daarmee de Nederlandse artiest die in dat jaar qua optredens de grootste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse muziekexport, blijkt uit onderzoek in opdracht van muziekbelangenbehartiger Buma Cultuur.

De eerste 21 plekken qua aantal optredens in 2018 worden allemaal ingenomen door dj's. Tiësto volgt Afrojack op plek twee, met 126 optredens in het buitenland. Dj Don Diablo staat op de derde plaats, met 118 buitenlandse optredens.

1319 artiesten verzorgden in 2018 bijna 15.000 optredens in het buitenland. Vengaboys neemt de eerste plek voor een niet-dj-act in, met 82 buitenlandse optredens.

De waarde van de Nederlandse muziekexport bedroeg in 2018 ruim 216,5 miljoen euro. Daarvan is bijna 159 miljoen bijgedragen door dancemuziek, een aandeel van 73 procent. In 2008 bedroeg het aandeel van dancemuziek aan de Nederlands muziekexport 35 procent, voor een bedrag van 17,8 miljoen euro.