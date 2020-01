Rapgroep RUN DMC zal op 26 januari Aerosmith vergezellen bij het optreden van de rockband tijdens de uitreiking van de Grammy muziekprijzen. Volgens Variety zullen de twee groepen samen hun hit Walk This Way vertolken.

Aerosmith brak dankzij Walk This Way door in Nederland. Ook voor RUN DMC was het rock-rapnummer uit 1986 hun eerste hit in Nederland.

De twee muziekgroepen geven af en toe samen optredens. Het is niet bekend of Aerosmith gastoptredens zal verzorgen tijdens de aangekondigde tournee van RUN DMC in 2020 en 2021.

De uitreiking van de Grammy's vindt plaats in New York. Onder anderen Billie Eilish, Lil Nas X en Post Malone zijn genomineerd voor de muziekprijzen.