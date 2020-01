Pieter Perquin, beter bekend onder zijn artiestennaam Perquisite, werkt al vierenhalf jaar samen met Jeangu Macrooy, als zijn muziekproducer en manager. Op dit moment bereiden ze zich voor op het Eurovisie Songfestival. "Jeangu's nummer is heel uitgesproken, dat is wel spannend".

"Jeangu zag ik voor het eerst in 2015, op het conservatorium in Enschede, waar hij als eerstejaars een paar zelfgeschreven nummers liet horen", vertelt Perquin aan NU.nl. "Ik was meteen enorm onder de indruk van zijn stem, zijn performance en zijn songs. Hij begeleidde zichzelf toen alleen met een gitaar, maar ik hoorde er in mijn hoofd meteen ook arrangementen bij."

"Toen ik twee weken later nog steeds aan hem dacht, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en hem een berichtje gestuurd via Facebook. Binnen de kortste keren zaten Jeangu en ik samen in de studio. Ik had vanaf het begin af aan al zo'n gevoel van: dit is een heel groot talent."

Toch kwam het toen nog niet bij Perquin op dat Macrooy ooit op het Eurovisie Songfestival zou staan. "In het begin probeerde ik Jeangu vooral verder te krijgen dan de kroegjes in de omgeving van Enschede, waar hij toen veel optrad."

"Ik heb hem meegenomen naar een eerste optreden in Amsterdam, daarna hebben we de Popronde gedaan en zijn eerste album in de Bitterzoet gepresenteerd, en onlangs met zijn tweede album de grote zaal van Paradiso uitverkocht."

297 Jeangu Macrooy voor Nederland naar Songfestival, wie is hij?

'Stap voor stap opgebouwd'

"Zo hebben we het stapje voor stapje opgebouwd, van cafés naar clubs en theaters. De podia worden steeds groter, er zit een mooie stijgende lijn in. Het Songfestival is wel echt de kroon op dat werk."

Over de vraag of Macrooy als artiest bij het Songfestival past, is Perquin erg duidelijk. "Absoluut. Hij hoort thuis in het rijtje van eigengereide artiesten die Nederland in de afgelopen jaren naar het Songfestival heeft gestuurd."

Bovendien is het motto dit jaar van het Songfestival dit jaar Open Up, en volgens Perquin past ook dàt goed bij Macrooy: "Jeangu is een openlijk homoseksuele artiest, die opgegroeid is in Suriname. Hij heeft lef nodig voor die openheid, want in Suriname is homoseksualiteit minder geaccepteerd dan in Nederland."

Perquin is ook vanwege de representatie blij dat de commissie voor Macrooy heeft gekozen. "Hij is zwart, homoseksueel, en zijn roots liggen niet in Nederland. Zo vaak zie je die combinatie nog niet bij artiesten op grote mainstream podia."

'Vertrouw op intuïtie bij optredens'

Macrooy en Perquin hebben het druk met het voorbereiden van de liveshow, maar dat doen zij niet door eindeloos de optredens van eerdere Songfestival-winnaars te analyseren.

"Ik geloof heel erg in eigenheid, dus ik vertrouw meer op intuïtie dan op een zoektocht naar iets 'dat werkt' Jeangu heeft zijn nummer voor het Songfestival vanuit zijn eigen ervaringen geschreven. Het is een heel uitgesproken nummer, en dat maakt het ook wel spannend. Er zullen waarschijnlijk sterke reacties op komen."

De kans op een goede eindklassering schat hij hoog in. "Natuurlijk gaan we voor de winst", zegt Perquin. "We kunnen het helaas niet beter doen dan Duncan Laurence, maar zijn succes evenaren is wel de insteek!"